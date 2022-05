MotoGp

Il 29 maggio la gara al Mugello: sarà la prima volta senza Rossi, che su questo circuito è il re con sette vittorie consecutive in MotoGP tra il 2002 (primo anno della nuova classe regina) e il 2008. Tra i pluri vincitori anche Jorge Lorenzo, che alla Scarperia si è imposto in sei occasioni. Ecco la lista dei piloti che hanno trionfato in MotoGP dal 2002 ad oggi sul circuito toscano.