MotoGP, Barcellona: tutti i segreti del circuito

Dopo il Mugello, si torna già in pista: il Motomondiale fa tappa sul circuito di Montmeló e il nostro Mauro Sanchini ci porta a scoprire i segreti del tracciato, curva dopo curva.

Collocato in via Mas Moreneta a Montmeló, a venti chilometri a nord-est di Barcellona, l'impianto venne inaugurato il 10 settembre del 1991, in vista dei Giochi Olimpici del 1992. Il recordman è Valentino Rossi con 7 successi.

Il record del tracciato appartiene a Johann Zarco: 1:39.939, realizzato con la sua Ducati Desmosedici nel Gran Premio del 2021.