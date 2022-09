3/27 ©Motorsport.com

È stato un giorno triste per il motociclismo, ma bello e sorridente grazie proprio alla serenità, alla dolcezza di Andrea che è stato quello che consolava gli altri. La sua carriera ricca di successi e soddisfazioni date le qualità riporta al successo in 125 nel 2004, alle lotte contro Dani Pedrosa in due e mezzo, all'arrivo in MotoGP con la Yamaha, poi la Honda HRC e le lunghe stagioni in Ducati con le lotte con Marquez, Lorenzo, Rossi...