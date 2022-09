La MotoGP sbarca ad Aragon per un nuovo grande appuntamento da vivere sui canali Sky Sport: Bagnaia, reduce da quattro vittorie consecutive, è ora a -30 punti dal leader del Mondiale Quartararo e vuole continuare la sua rimonta. Attesa anche per il possibile ritorno in pista di Marc Marquez, che è annunciato (anche se la presenza è da confermare) nella conferenza piloti del giovedì. Il GP di Aragon è in diretta domenica 18 settembre alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La MotoGP torna in pista ad Aragon, per un altro weekend di passione. Pecco Bagnaia, vittorioso nelle ultime quattro gare, si sta rendendo protagonista di un'entusiasmante rimonta sul leader del Mondiale Fabio Quartararo, ora distante solo 30 punti. Sul circuito spagnolo il ducatista andrà a caccia del quinto trionfo consecutivo. Grande attesa anche per la decisione di Marc Marquez, che dopo il positivo ritorno ai test di Misano potrebbe tornare alle corse proprio ad Aragon dopo oltre tre mesi di assenza (Mugello) per la convalescenza post quarta operazione al braccio destro. L'indizio? L'otto volte campione del mondo è nella lista dei piloti per la conferenza del giovedì, anche se si attende un comunicato ufficiale da parte di Honda che confermi la presenza del rider di Cervera. Di seguito tutti gli orari del GP Aragon, da seguire su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.