Nella classifica combinata, al termine delle Libere 3 ad Aragon, ci sono cinque Ducati davanti a tutti: il migliore è Miller seguito da Bagnaia, Bezzecchi, Bastianini e Martin. Il leader della classifica Quartararo chiude 8°. Entrambe le Aprilia in Q1 (Aleix Espargaró 11°, Vinales 17°). Marquez chiude 12° dopo una caduta senza conseguenze. Le qualifiche oggi LIVE alle 14:10, la gara della top class domani alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

LA CADUTA DI MARQUEZ