Le parole del pilota del Team Gresini dopo la vittoria di Aragon: "Sono riuscito a fare quello che mi era mancato a Misano, alla fine vincere ha sempre un altro sapore". Poi sul sorpasso a Bagnaia: "Volevo questo trionfo e ci ho provato, l'importante è essere corretti. Pecco si sta giocando il Mondiale, io sono un po' più lontano. Se penso al titolo? Ho tre piloti davanti, la vedo complicata..." GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

Con un sorpasso all'ultimo giro Enea Bastianini ha cancellato la delusione di Misano ed è tornato sul gradino più alto del podio sette gare dopo Le Mans, festeggiando nel parco chiuso con un urlo liberatorio. "Bestia" ha vinto il duello con Bagnaia ad Aragon e ha raccontato le sue emozioni a Sky Sport. "L’ultimo giro sono riuscito a rimanergli più attaccato rispetto a Misano e, quando ho capito di essere uscito bene dalla curva 5 per andare alla 6, mi sono detto 'Ora mi butto dentro' e sono entrato abbastanza deciso". Poi ancora sul Gran Premio di San Marino. "Due settimane fa non ero stato perfetto: ci sono rimasto male per qualche giorno - ha proseguito -. Quando riguardavo la gara mi veniva il nervoso. Questa la rivedrò più volentieri, perché vincere ha sempre un altro sapore".

Bastianini: "Titolo? Complicato, ho tre piloti davanti..." vedi anche La classifica: Bagnaia adesso è -10 da Quartararo Bastianini ha anche spiegato il sorpasso su Bagnaia. "Sapevo che avrei potuto vincere, ma l’importante era farlo in maniera pulita - ha aggiunto -. Pecco si sta giocando il titolo, io un po’ più da lontano. L’importante è essere sempre corretti". Chiusura sulle sue personali speranze di rimonta in chiave Mondiale, ora che il divario con Quartararo è sceso a 48 punti. "Per me è dfficile, ho tre piloti davanti. Dobbiamo solo pensare a continuare così, stiamo facendo qualcosa di incredibile. Dopo la pausa estiva sono tornato ad avere fiducia con la moto al 100 per cento e ora devo cercare di non perderla da qui a fine campionato".

Che festa al box Ducati, la fidanzata: "Enea sorprende sempre" Dopo la festa sul podio, "Bestia" è stato poi festeggiato dal suo team tra cori e docce di spumante. Il manager Carlo Pernat: "In questo momento è il pilota più veloce in pista e con i sorpassi che fa mi ricorda Stoner". Anche la fidanzata Alice Ricci è intervenuta a Sky: "Enea riesce ad arrivare sempre dove vuole, ma all'ultimo sorprende sempre: non sapevo che cosa avrebbe fatto ".