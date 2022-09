1/30

DIFFERENZA IMPORTANTE IN GIAPPONE - Rispetto al programma tradizionale della MotoGP, in Giappone è saltata la seconda sessione di prove del venerdì: gli organizzatori, infatti, temevano che i container con le moto e i box non arrivassero in tempo e hanno pertanto cancellato una sessione di prove del venerdì (per fortuna tutti i cargo sono poi arrivati regolarmente). La classifica combinata, che definirà l'accesso al Q2, sarà definita dai risultati delle Libere 1 del venerdì e delle Libere 2 del sabato (le Libere 3 prenderanno il posto delle Libere 4)