Gara da dimenticare per Fabio Quartararo a Phillip Island: dopo una buona partenza, il francese prima va lungo e si deve accodare al gruppo, poi mentre era in rimonta perde il controllo della sua M1 a 17 giri dalla fine ed è costretto al ritiro. La strada verso il Mondiale ora si fa davvero in salita per il campione del mondo, crollato a -14 da Bagnaia

