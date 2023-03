Ecco la nuova Aprilia RNF: le foto più belle

All'appello mancava solo un ultimo team a svelare la nuova livrea per il Mondiale, arrivata con la presentazione della nuova squadra satellite Aprilia RNF, composta da Miguel Oliveira e Raul Fernandez (entrambi arrivati dalla KTM). Qui le foto più belle. Il primo Gran Premio dell'anno è in programma a Portimao dal 24 al 26 marzo, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

