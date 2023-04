Bagnaia voto 10: le pagelle della Sprint di Austin

La Sprint di Austin si è confermata ricca di emozioni e spettacolare, pur senza gli eccessi visti in passato. Bagnaia è tornato il fenomeno perfetto che ha stravinto lo scorso Mondiale, la Honda è solo Rins, mentre l'Aprilia è grintosa. Sei moto italiane occupano le prime sei posizioni del Mondiale: mai visto prima. Le pagelle della Sprint di Paolo Beltramo. Oggi il GP è in programma alle 21 con diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

