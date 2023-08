Dopo Oscar Piastri, a far visita ai piloti della MotoGP a Silverstone è stato anche l'altro pilota della McLaren, il "padrone di casa" Lando Norris: "Amo da sempre questo sport, il mio idolo è Valentino Rossi", ha detto a Sky. Per lui anche una lunga chiacchierata con il campione in carica Pecco Bagnaia e uno scambio di caschi con il campione del mondo 2021, Fabio Quartararo

MOTOGP A SILVERSTONE, LA DIRETTA DELLA GARA