Lo sconforto di Marco Bezzecchi era palese, a fine gara. Ha sciupato un’occasione d’oro che avrebbe coronato un weekend fin lì perfetto. Fino al sesto giro del Gran Premio, quando una staccata esagerata l’ha mandato lungo nella ghiaia a meditare sul suo sbaglio. (Bez ha parlato poi di "bloccaggio all'anteriore" spiegando così la scivolata). Nel bilancio del suo weekend pesa parecchio. Con il podio nella gara sprint di sabato Marco aveva scavalcato Martin in classifica e rosicchiato nove punti a Bagnaia. Momento magico. Quotazioni in crescita (chi non lo vorrebbe uno così), Ducati ormai convinta a concedergli una moto ufficiale nel 2024. La scivolata di domenica, a ben pensarci, fa male al suo morale, ma non toglie nulla al valore di un pilota di 24 anni, alla sua seconda stagione in MotoGp. Un anno e mezzo nella classe regina possono rimarcarne il talento, definirne il potenziale, confermarne la personalità, ma non bastano a farne un campione fatto e finito. Che richiede pazienza, lungo percorso fatto anche di errori, come quello di Silverstone, da cui un pilota intelligente può solo imparare.