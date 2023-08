La lucida follia di Espargaró. E che bella Aprilia

Emozioni forti nel finale della gara a Silverstone, con l'Aprilia di Aleix che la spunta su Bagnaia. Bezzecchi finisce a terra, ma in tanti non hanno fatto parte dello show in Gran Bretagna, tra questi Marc Marquez. Prossima tappa in Austria al Red Bull Ring in casa della KTM, che con Binder ha ottenuto il gradino più basso del podio ma che si sente come non mai sulla rampa di lancio HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

La lucida follia di Aleix Espargaro che a Silverstone in un finale vietato a chi non sa gestire le emozioni forti ha vinto mandando al settimo cielo animi e cuori in casa Aprilia. Le condizioni sono state al limite negli ultimi giri, con la pioggia che ha indotto chi non aveva nulla da perdere e cambiare moto e prendere la seconda con le gomme rain. I protagonisti primi invece sono rimasti a darsi battaglia prima alle spalle di Bagnaia poi, quando Aleix ha fatto un sorpasso da cornice d'argento, in un gruppetto con Binder e Vinales e Oliveira.



Bezzecchi out dopo un bloccaggio all'anteriore Tutti a tirare come degli indemoniati nonostante la difficile percezione del limite. Il secondo posto di Bagnaia gli regala punti pesanti in ottica campionato, anche perchè Bezzecchi ha sbagliato finendo a terra complice un bloccaggio dell'anteriore nel momento in cui veniva risucchiato dalla scia del pilota che lo precedeva.

E' finito al 5° giro il GP di Gran Bretagna di Marco Bezzecchi: il pilota del Team VR46, scattato dalla pole, ha staccato molto forte alla Curva 15 e si è steso mentre era al secondo posto, incollato a Pecco Bagnaia. L'italiano ha ammesso di aver avuto un bloccaggio: 'Ho dovuto rilasciare il freno e sono entrato nella scia di Pecco. Invece di rallentare, gli stavo andando addosso. Quando ho frenato di nuovo, mi si è chiuso il davanti. Peccato...'

Marc Marquez e Quartararo fuori dallo show Non hanno fatto parte dello show Marc Marquez, caduto dopo aver speronato Bastianini, che dal canto suo non è stato competitivo nel weekend, e Quartararo, il quale dopo il contatto con Marini si ritrovato in un groviglio di carbonio e una moto trasformata di "naked".

Lo spagnolo della Honda a terra dopo un contatto con Bastianini, mettendo out anche Ducati. Marc spiega la dinamica: 'Pista scivolosa, lui era nel punto giusto, c'è stato un suo leggero movimento e gli ho toccato la ruota posteriore. Per fortuna sono caduto solo io'. Bastianini: 'Sono arrivato alla staccata dopo che mi ha toccato e non sono riuscito a frenare'. Cosa è successo tra la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Enea Bastianini durante il GP della Gran Bretagna? La ricostruzione definitiva è arrivata solo nel post gara, anche grazie alle parole dei piloti che hanno chiarito la dinamica. Di seguito tutto quello che è accaduto, frame dopo frame, e le parole dei due protagonisti L'episodio si è verificato in un punto molto veloce della pista di Silverstone. E siamo in un punto - come ha poi spiegato lo stesso Marquez - scivoloso. Curva 12

La Ducati di Bastianini è davanti alla Honda di Marquez

Giro 16

In questo frangente arrivano le prime gocce di pioggia Il momento dell'impatto

Alex Marquez ritirato, Morbidelli migliore Yamaha Peccato anche per Alex Marquez, che ha avuto un problema al cambio e per Franco Morbidelli, che comunque da qualche GP è costantemente davanti al compagno di team. Ma le luci della ribalta non sono puntate giocoforza sulle giapponesi ormai da un pó di tempo. Prossima tappa in Austria al Red Bull Ring, in casa della KTM, che con Binder ha ottenuto il gradino più basso del podio ma che si sente come non mai sulla rampa di lancio.