Bezzecchi vince il primo Gran Premio d'India della storia della MotoGP, coronando una fuga partita al primo giro: il pilota del Mooney VR46, complice anche la caduta di Pecco Bagnaia, si porta a -44 dalla vetta del Mondiale. Lotta più che mai aperta, con Jorge Martin a -13 dal leader dopo il secondo posto conquistato al Buddh International Circuit. Ma la MotoGP non si ferma e torna in pista il prossimo weekend in Giappone su Sky Sport e NOW

Nella prima gara della MotoGP in India l'inno d'Italia per celebrare il gradino più alto del podio. Il merito è tutto di Marco Bezzecchi in fuga, come un navigatore solitario, lì davanti grazie ad un ritmo semplicemente straordinario. Il Bez è consistente, è veloce e sa gestire al meglio il potenziale della Ducati del Team Mooney VR46. Per queste ragioni è stato capace di riaprire il suo Mondiale, portandosi a -44 da Bagnaia.