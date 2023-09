GP Giappone, conferenza piloti LIVE su Sky alle 10

Intervistato dal nostro inviato a Motegi, Antonio Boselli, alla vigilia del weekend del Giappone Marc Marquez è tornato a parlare del suo futuro, confermando che non ci saranno annunci a breve: "Non ho ancora comunicato a Honda le mie priorità. Se ti aspetti che ti liberino in caso decidessi di andare in un altro team? E' ancora tutto in gioco, è una situazione strana, difficile e non bella. Non sono il pilota a cui piace forzare la mano, la soluzione deve andare bene a entrambi"