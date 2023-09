Massimo dei voti per il vincitore, 7 a Bagnaia, male Yamaha e Aprilia: le pagelle della Sprint di Motegi a cura di Paolo Beltramo. Domenica il Gran Premio del Giappone in diretta alle 8 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW



MOTOGP: HIGHLIGHTS E RISULTATI DELLA SPRINT