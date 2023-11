Fratellino a chi? Alex Marquez corre una Sprint perfetta a Sepang e si guadagna il massimo dei voti con lode, così come la Ducati. Male ancora una volta il fratello Marc e la Honda. Un bel 9 per i due sfidanti del Mondiale, Bagnaia e Martin, ma anche per un ritrovato Bastianini. Le pagelle della Sprint di Paolo Beltramo. Domenica la gara in diretta alle 8 su Sky (Sport Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW

