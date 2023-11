"Generalmente il Qatar è una pista in cui siamo competitivi, sarà importante essere veloci fin dal venerdì. Mondiale? 14 punti di vantaggio non sono molti, l'obiettivo è incrementare il gap su Martin". Così Pecco Bagnaia alla vigilia del weekend di Lusail, dove potrebbe confermarsi aritmeticamente campione del mondo guadagnando 23 punti sul rivale per il titolo GP QATAR, GUIDA TV

Pecco Bagnaia potrebbe già laurearsi campione del mondo MotoGP per la seconda volta consecutiva dopo il GP del Qatar di domenica 19 novembre. Il ducatista dovrà però sperare anche in un weekend 'no' del rivale per il titolo, Jorge Martin, su cui dovrebbe guadagnare 23 punti tra Sprint del sabato e gara lunga. Il vantaggio con cui arriva a Lusail è di 14 punti, per questo il torinese non può essere tranquillo. "Il distacco in classifica non è molto, perciò l’obiettivo sarà quello di provare ad aumentare il gap su Jorge in campionato", le parole del leader del Mondiale alla vigilia del penultimo appuntamento del 2023.

Bagnaia ha allungato in testa al Mondiale dopo la gara in Malesia, ha un vantaggio di +14 su Martin. Pecco potrebbe diventare campione già nel prossimo GP in Qatar: dovrebbe guadagnare altri 23 punti su Jorge tra la Sprint e la gara lunga, così andrebbe a +37 sullo spagnolo, un vantaggio impossibile da colmare che gli regalerebbe il titolo prima di Valencia. La MotoGP torna in pista a Lusail dal 17 al 19 novembre in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW LA CLASSIFICA PILOTI BAGNAIA SALE A +14 SU MARTIN Bagnaia ha chiuso la gara di Sepang al 3° posto, proprio davanti a Martin (4° al traguardo). In questo modo Pecco ha guadagnato altri tre punti sullo spagnolo, distante adesso 14 punti in classifica BAGNAIA MANTIENE MARTIN A DISTANZA Il distacco prima del GP Malesia era di 13 punti, situazione praticamente invariata dopo la Sprint e la gara di Sepang: adesso Pecco è a +14 sul rivale del team Prima Pramac MANCANO SOLO DUE GARE E DUE SPRINT Il Mondiale si avvia al termine, mancano solo due gare al termine della stagione (più due Sprint)

I piloti della MotoGP saranno impegnati dal 17 al 19 novembre in Qatar e dal 24 al 26 novembre a Valencia

Pecco: "Importante essere veloci già dal venerdì" In Malesia Bagnaia era tornato competitivo fin dal venerdì, giorno delle pre-qualifiche decisive per l'ingresso al Q2 delle qualifiche. "A Sepang siamo riusciti finalmente ad essere veloci già dal primo giorno in pista e siamo tornati in pole position, cosa che non succedeva da Barcellona - ha poi aggiunto al sito ufficiale della Ducati -. Anche qui sarà importante riuscire a fare lo stesso. Sono contento di tornare a correre in Qatar. È un’altra pista dove di solito siamo sempre stati competitivi".





A due GP dalla fine sarà una volata Bagnaia-Martin per il titolo, con Bezzecchi fuori dai giochi dopo la Malesia. Pecco è sempre stato davanti a Jorge (a parte dopo la Sprint dell'Indonesia, quando Martin salì a +7 per poi cadere nella gara di domenica). Dal massimo vantaggio di +66 di Pecco in Catalunya fino al +14 dopo Sepang. La cronistoria del Mondiale 2023 fin qui con risultati e punteggi. Prossimo appuntamento in Qatar dal 17 al 19 novembre su Sky e NOW CLASSIFICA PILOTI - BAGNAIA CAMPIONE IN QATAR SE... GP PORTOGALLO (Sprint, 25 marzo) BAGNAIA 12 punti

12 punti Martin 9 punti (-3)

9 punti (-3) Risultato: Bagnaia 1°, Martin 2°



GP PORTOGALLO (Gara, 26 marzo) BAGNAIA 37 punti

37 punti Martin: 9 punti (-28)

9 punti (-28) Risultato: Bagnaia 1°, Martin ritirato GP ARGENTINA (Sprint, 1 aprile) BAGNAIA 41 punti

41 punti Martin 11 punti (-30)

11 punti (-30) Risultato: Bagnaia 6°, Martin 8°



GP ARGENTINA (Gara, 2 aprile) BEZZECCHI 50 punti

50 punti Bagnaia 41 punti (-9)

41 punti (-9) Martin 22 punti (-28)

22 punti (-28) Risultato: Martin 5°, Bagnaia 16° GP DELLE AMERICHE (Sprint, 15 aprile) BEZZECCHI 54 punti

54 punti Bagnaia 53 punti (-1)

53 punti (-1) Martin 29 punti (-25)

29 punti (-25) Risultato: Bagnaia 1°, Martin 3°







GP DELLE AMERICHE (Gara, 16 aprile) BEZZECCHI 64 punti

64 punti Bagnaia 53 punti (-11)

53 punti (-11) Martin 29 punti (-35)

29 punti (-35) Risultato: Bagnaia e Martin ritirati

Bastianini: "Mi sono tolto un peso, ora sono più libero" Chi invece non ha la pressione di un Mondiale da giocarsi ma arriva a Lusail con un senso di liberazione è Enea Bastianini, tornato a vincere a Sepang dopo 420 giorni di digiuno e una stagione complicatissima. "La scorsa settimana mi sono tolto finalmente un peso e ora mi sento più libero - le parole della 'Bestia' -. Sono tornato a divertirmi sulla moto e di conseguenza ad essere veloce. In Qatar lo scorso anno ho vinto la mia prima gara in MotoGP. Non so se riuscirò a ripetermi di nuovo, ma ci voglio sicuramente provare...".



