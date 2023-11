In Malesia il protagonista assoluto è Enea Bastianini, che torna a vincere dopo un momento buio della sua carriera e dà un grande insegnamento: nello sport, così come nella vita, quando le cose non vanno ci si può sempre risollevare. Intanto è Pecco Bagnaia a vincere un nuovo episodio del duello per il titolo con Jorge Martin, portandosi a +14 punti e garantendosi un primo match point già il prossimo weekend in Qatar (si torna in pista dal 17 al 19 novembre su Sky e NOW)

