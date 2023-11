Con Marini ormai diretto in HRC, nella griglia 2024 resta da occupare la sella del compagno di box di Bezzecchi nel team VR46. In pole c'è Aldeguer, che però deve sciogliere il suo contratto con il team Speed Up (Moto2). L'alternativa è Di Giannantonio, che verrà rimpiazzato in Gresini da Marc Marquez: "E' rimasto solo quel posto, per me sarebbe un’ottima chance. Guiderei la stessa moto e continuerei la mia crescita sulla Ducati...", ha detto il pilota romano a Sky prima del Qatar

MARINI, PRONTO BIENNALE IN HONDA