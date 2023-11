Pole del pilota statunitense a Losail: Roberts scatterà davanti a un super Vietti e Canet, 7° il neo campione del mondo Acosta, 11° Arbolino, più indietro Foggia. Domenica la gara di Moto2 in diretta alle 16:15 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

È finita in fumo la qualifica della Moto2. All’ultimo minuto Alex Escrig ha rotto il motore della sua Forward, motorizzata Triumph, lasciando una grande nuvola bianca alle sue spalle. Bandiera rossa e fine anticipata di una qualifica vinta da Joe Roberts, capace di strapparla dalla mani di un Celestino Vietti da record. Il pilota della Fantic ha tenuto in mano la prima posizione per tutto il turno (dopo aver ritoccato una prima volta il record in Q1, chiusa su ritmi fantastici), ha risposto subito a Canet, riabbassando il suo già ottimo tempo di ulteriori 4 decimi; sembrava fatta, quando è arrivato a sorpresa l’americano, nel finale, a rubargli il sogno di una qualifica che avrebbe avuto del miracoloso (alla luce delle prove libere, chiuse da Vietti con il ventiquattresimo tempo). Poi la rinascita in qualifica, ma spesso il pilota piemontese ha risalito la china tra il sabato e la domenica. In gara partirà con il secondo tempo e la possibilità di giocarsi il podio, sperando che Aldeguer non faccia come nelle ultime due gare, vinte alla grande. Dopo avere dominato tutti i turni di libere, lo spagnolo di Boscoscuro scatterà dalla seconda fila con il quarto tempo.