Il terzo titolo mondiale di Pecco Bagnaia (considerando anche quello in Moto2) è probabilmente il più bello per come è arrivato: il torinese ha reagito da campione dopo il terribile incidente di Barcellona, rialzandosi e combattendo contro un Jorge Martin scatenato

Il risveglio più dolce. Pecco Bagnaia forse non ha ancora realizzato la grandezza dell’impresa che ha compiuto in questa stagione. I numeri sono chiari, solo Valentino Rossi e Marc Marquez sono riusciti a confermarsi campioni del mondo nella MotoGp recente. Non c’è riuscito Jorge Lorenzo, non c’è riuscito Casey Stoner tanto per citare due nomi che hanno fatto la storia del Motociclismo. Pecco si è confermato anche portando il numero uno sul cupolino, un evento che non succedeva dai tempi di Mick Doohan.