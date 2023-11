I test di Valencia, col debutto molto convincente di Marc Marquez sulla Ducati del team Gresini, hanno di fatto proiettato la MotoGP verso il 2024. Un Mondiale che promette bene e non solo per le indicazioni positive date dall'otto volte iridato sulla Desmosedici GP23: per esempio la Honda con Luca Marini e la Yamaha, che affianca Rins a Quartararo, hanno dato segnali di risveglio

La stagione della MotoGP ha avuto il suo gran finale - la vittoria del titolo di Pecco Bagnaia - e una coda molto interessante, i test di Valencia, che hanno delineato premesse intriganti per il 2024. L’inaspettato giro di selle scatenato dalla scelta di Marquez di passare in Ducati, nel team Gresini, ha mischiato completamente le carte nei box, e gli equilibri del prossimo campionato. Dopo 11 anni in Honda l’otto volte campione del mondo è subito andato veloce con la Desmosedici, alzando in prospettiva l’asticella della competizione tra i ducatisti. Bagnaia, Martin, Bezzecchi si ritrovano in casa un altro temibile avversario. Così come Morbidelli, pronto al rilancio dopo il periodo opaco vissuto in Yamaha. Franco sulla Ducati ha una certezza: va forte.