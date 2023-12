Nel 2023 abbiamo assistito a un duello entusiasmante tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, che si sono giocati il titolo (poi andato al torinese) fino all'ultima gara di Valencia. Una sfida tra due personalità molto differenti: più silenzioso e razionale l'italiano, più estroverso lo spagnolo, che per certi versi ricorda molto il Lorenzo degli anni d'oro. Ecco un confronto tra i due caratteri, in attesa che nel 2024 si apra un nuovo capitolo della loro rivalità BAGNAIA BICAMPIONE: LO SPECIALE

Se Pecco Bagnaia è l’immagine del ragazzo coscienzioso, razionale e molto educato, Jorge Martin è esplosività e agonismo irriducibile, condito con una buona dose di autostima. Per certi versi lo spagnolo ricorda l'Jorge Lorenzo dei tempi migliori, quando a microfoni aperti si vantava di essere il più veloce di tutti. E lo diceva con convinzione, senza paura di sembrare troppo sfacciato o presuntuoso. Che poi lo fosse davvero, e in tante occasioni lo è stato, poco importa; lui si sentiva così e gli pareva naturale condividere questo sentimento col mondo. Martin si è sentito defraudato di un titolo che pensava di meritarsi, dopo aver sbaragliato gli avversari in qualifica e in gara nell’ultima parte del mondiale e, pertanto, si considera il più forte di tutti. E non c’è miglior viatico di un’estrema fiducia in sé stessi per puntare al risultato più importante. L’anno prossimo ce lo ritroveremo più determinato che mai, pronto a ristabilire la sua verità agonistica.

La rivalità tra Pecco e Jorge nel Mondiale 2023 è anche la favola di una bella amicizia e destini incrociati: compagni di squadra alla Mahindra, hanno vinto il loro primo titolo (il torinese in Moto2 e il madrileno in Moto3) nello stesso giorno debuttando entrambi in top class con la Pramac. Il primo incontro tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin risale al 2014, come hanno raccontato i due piloti al nostro Antonio Boselli nell'intervista 'doppia' dello scorso settembre in Giappone. "Era il test di Jerez - ricorda l'italiano - abbiamo fatto anche il viaggio insieme in macchina, da Valencia. Ricordo che la pista era bagnata e ho preso la 'paga' da Jorge che era al debutto in Moto3 da rookie. Ma credo che ci fossimo conosciuti già prima, forse ad Aragon. Era uno che vinceva già le gare, andava forte". La versione di Martin: "Sinceramente non ricordavo la primissima volta che ho incontrato Pecco, però sì, forse quella volta a Jerez". A conferma della buona memoria di Bagnaia - ma non avevamo dubbi - le foto pubblicate in quei giorni dal torinese sul suo account Instagram, una costante in quel biennio per i due ragazzi, diventati compagni di squadra alla Aspar-Mahindra e presto inseparabili dentro e fuori dalla pista. Con loro in quel 2015 anche Juanfran Guevara: lo spagnolo si ritirerà dalle corse un paio di stagioni più tardi - a soli 22 anni - per intraprendere la carriera manageriale.

Il lato 'sabaudo' di Pecco Bagnaia, all’opposto, è persona decisamente più cauta nei commenti, perché un atteggiamento un po' sbruffone non gli si addice. Di carattere lui è più riservato, misura le parole, tenendo per sé stesso i giudizi sugli avversari. Pecco lavora con metodo, e in silenzio, consapevole di come la strada del successo sia lastricata di sudore e fatica. E di come sfortuna ed errori possano ribaltare equilibri in apparenza consolidati. Di rado si abbandona ad esplosioni di gioia, non si commuove facilmente di fronte alle telecamere, evita i facili entusiasmi, preferisce concentrarsi sui compiti a casa. Giusto una lamentela ogni tanto, ma senza esagerare. Testa bassa e pedalare come dicono i ciclisti. Un vero sabaudo.

Tutti conosciamo le imprese di Bagnaia in pista, pilota capace di vincere due Mondiali consecutivi in MotoGP. Ma quali sono le sue passioni lontano dal paddock? Adora coccolare il cane Turbo insieme alla fidanzata Domizia (i due si sposeranno il 20 luglio 2024). Pecco è un tifoso della Juventus. Ama cucinare, soprattutto gli gnocchi fatti in casa e la pasta con pomodoro e basilico. Nei momenti liberi si rilassa con i videogiochi, oppure ascoltando il suo gruppo metal preferito. Quando può, Pecco Bagnaia 'corre' in cucina e fa da aiuto cuoco all'amatissima nonna. Ma ad apprezzare i suoi piatti ci sono anche gli amici e la futura sposa Domizia Castagnini (le nozze sono in programma il 20 luglio 2024). Il suo cavallo di battaglia in cucina? Gli gnocchi fatti in casa e la pasta con pomodoro e basilico, 'rossa' come la Ducati...

Se parliamo di calcio, sono invece il bianco e il nero i suoi colori preferiti: Bagnaia è un grande tifoso della Juventus. Il pilota torinese è stato più volte ospite della Juventus allo Stadium. Durante la sua ultima visita alla Continassa ha potuto conoscere personalmente Massimiliano Allegri e alcuni dei suoi idoli, tra cui Federico Chiesa

Sarà probabilmente per la sua capacità di analizzare bene i dati e trovare le giuste strategie, ma durante le sue ultime uscite su un campo da calcio, Bagnaia ha dimostrato di brillare più come allenatore rispetto al ruolo di giocatore.

In occasione della partita amichevole tra piloti di Montecchio, si è seduto sulla 'panchina' di una delle due squadre (quella del Team San Marino, opposta al Team Rimini) e ha avuto il suo bel da fare... Una su tutte: qualcuno (Izan Guevara, per non fare nomi) si è presentato in campo senza scarpette

Jorge più esuberante, per l'arte della diplomazia guardare altrove Martin è più estroverso, ha un’aria sfacciata, di chi sta per combinarne un’altra delle sue, ma sotto sotto nasconde le sue paure, come tutti. Il suo lato fragile spunta fuori quando le cose girano male e l’amarezza gli adombra il viso, e ogni tanto anche le parole (come è successo nell’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As in cui ha confessato il suo risentimento per non essere stato scelto al posto di Bastianini a fine stagione). Jorge non si nasconde, ha un temperamento esuberante e non conosce l’arte della diplomazia. L’aritmetica delle corse, d’altronde, non perdona gli errori di calcolo. Questo lo sanno entrambi, due campioni che possono affrontarsi a viso aperto, entrambi convinti del propio talento, ma nel rispetto di un regola che nel mondo delle competizioni s’impara presto: mai fare i conti a tavolino, mai dare per scontata una vittoria, fino a quando non si taglia il traguardo. E di traguardi da inseguire il campionato ne mette in fila davvero tanti.