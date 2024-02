A Sepang, in attesa dei test con tutti i piloti ufficiali dal 6 all'8 febbraio, sono scesi in pista i collaudatori e Pedro Acosta per la prima giornata di test shakedown: il più veloce è stato Pedrosa (Ktm), che ha girato in 1:59.233, precedendo proprio il rookie del team Red Bull GasGas Tech3. Venerdì 2 febbraio entreranno in scena anche i rider ufficiali di Yamaha e Honda, che in virtù delle nuove concessioni avranno la possibilità di iniziare in anticipo la loro stagione