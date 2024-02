L'amministratore delegato di Aprilia Racing nel giorno della presentazione della RS-GP24: "Crediamo di aver fatto un buon lavoro anche quest'anno. Ho molta fiducia nei nostri piloti, sono super motivati. Miguel Oliveira avrà da subito una moto factory, Raul Fernandez da metà stagione" APRILIA RS-GP24, TUTTE LE FOTO DELLA NUOVA MOTO

"La stagione 2024 si prospetta come una grande sfida". Inizia così il suo intervento Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, in occasione della presentazione della nuova RS-GP24 per la prossima stagione di MotoGP. "Crediamo di aver fatto un buon lavoro anche quest'anno, con Aprilia che avrà ancora 4 moto in pista. Gli americani di Trackhouse, il nostro team satellite, hanno sposato la nostra visione e il nostro brand. Saranno molto importanti per noi: cominceremo tra l'altro con Miguel Oliveira con una moto factory, quindi una RS-GP 24, e durante l'anno la avrà anche Raul Fernandez. Questo sicuramente accelererà lo sviluppo. Non vediamo l'ora di vedere le quattro RS-GP darsi battaglia, ovviamente nel rispetto delle regole e da buoni compagni di squadra".

"La RS-GP è sempre la moto più bella" Rivola successivamente ha parlato della nuova moto: "Sarò di parte ma credo che la RS-GP in pista sia sempre la più bella. Forse sembra un po' la moto di Batman, ma è una caratteristica in più. Abbiamo cambiato leggermente la livrea, non i colori. Credo che così sia veramente un'Aprilia". L'amministratore delegato ha commentato la prossima stagione: "Il 2024 sarà molto impegnativo, sia per il numero delle gare, sia dal punto di vista fisico che mentale. Al termine della stagione ormai alle porte scadranno tutti i contratti dei piloti, non solo di quelli Aprilia, quindi mi aspetto veramente grande battaglia".

"Molta fiducia nei nostri piloti, sono super motivati" Quattro i piloti che saliranno in sella a un'Aprilia, più il collaudatore Savadori: "Ho molta fiducia in loro, sia in Aleix e Maverick che in Miguel e Raul. Sono sicuro che Lorenzo darà un supporto molto importante con le sue wildcard e con lo sviluppo durante la stagione nei vai test. Sono super motivati, avranno tra di loro tanta più competizione e da metà anno avranno tutti la stessa moto: non vedo l'ora di vederli combattere".

"Nel 2024 alzeremo ulteriormente l'asticella" "Negli ultimi anni Aprilia Racing ha affrontato un costante processo di crescita - ha aggiunto Rivola -. Il fatto di avere da metà stagione quattro moto factory in pista rappresenta uno sforzo importante per il reparto corse, ma anche un segnale dell'evoluzione di questo progetto, sotto tutti i fronti. Non è stato semplice e la stagione si preannuncia ancora più impegnativa, al tempo stesso credo nel potenziale della nostra squadra. E sono orgoglioso di quanto abbiamo dimostrato fino ad oggi, sia dal punto di vista tecnico sia quanto a dedizione ed impegno. Vogliamo essere protagonisti in MotoGP e abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare: quattro piloti di altissimo livello come Aleix, Maverick, Miguel e Raul, un reparto corse coraggioso e capace di innovare, quel pizzico di orgoglio italiano che nelle corse non guasta".