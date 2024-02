L'amministratore delegato di Pramac a margine dell'unveiling della nuova moto 2024: "Abbiamo più consapevolezza ma sarà più difficile, non possiamo più nasconderci come fatto lo scorso anno. Siamo pronti a questa sfida, fare meglio del 2023 sarà dura ma ci proveremo. La vittoria del Mondiale? Se la giocheranno Bagnaia, Martin e Marc Marquez"

C'è voglia di continuare a fare bene in casa Prima Pramac, ultima squdra a svelare la livrea per la stagione 2024. Direttamente dal Bahrain International Circuit, dove sabato 2 marzo si correrà la prima gara del campionato di Formula 1, il team satellite Ducati ha presentato le nuove moto di Martin e Morbidelli. Paolo Campinoti, CEO di Pramac, a margine della presentazione è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Quest'anno abbiamo più consapevolezza ma sarà anche più difficile. La scorsa stagione eravamo gli 'underdog', ora però non possiamo più nasconderci: siamo oggettivamente pronti a questa sfida. Speriamo di chiudere in bellezza anche il campionato piloti e non solo quello a squadre, sarà difficilissimo perché ci sono dei rider molto forti e tutte le case si sono rinforzate, non solo le Ducati".