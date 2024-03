Primo giorno di scuola a Lusail con i 22 piloti che, come da tradizione, si sono prestati alle foto di rito alla vigilia del Gran Premio inaugurale. In testa al gruppo c'è il campione del mondo Pecco Bagnaia, affiancato da Martin e Bezzecchi. Il weekend del Qatar (dall'8 al 10 marzo) sarà tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

