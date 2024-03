Prima conferenza stampa della stagione, con i sei piloti presenti che si sono prestati al consueto gioco dei pronostici sui futuri campioni del mondo MotoGP, Moto2 e Moto3. Pecco Bagnaia resta l'uomo da battere per buona parte dei colleghi. La gara di Lusail è in programma alle 18 di domenica, sabato la Sprint alle 17. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

MOTOGP, RIVIVI LA CONFERENZA STAMPA