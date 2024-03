Jorge Martin, con un super tempo (1:50.789, nuovo record della pista) conquista la pole position a Lusail. Secondo Espargaró (Aprilia), terzo Bastianini (Ducati). Quinto Pecco Bagnaia, che partirà davanti a Marc Marquez. Male Bezzecchi (15°), Quartararo (16°) e Marini (21°). Alle 17 primo semaforo verde della stagione con la Sprint Race, domenica gara lunga alle 18. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE