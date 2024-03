Il trionfo di un Martin sempre più maturo, il ritorno ad alti livelli di Bastianini, il rookie Acosta che continua a stupire: il Gran Premio del Portogallo, caratterizzato anche dall'incidente tra Bagnaia e Marquez e dalla rottura del cambio che ha tolto sul più bello il podio a Vinales e all'Aprilia, è stato davvero spettacolare. Come la stagione che ci aspetta, tutta da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW . Prossimo appuntamento ad Austin dal 12 al 14 aprile per il GP delle Americhe

Bagnaia e l'incrocio con Marquez

Bagnaia è giustamente deluso: non può permettersi il lusso di perdere punti preziosi. Col senno di poi, forse, poteva evitare di incrociare su Marquez replicando al suo tentativo di sorpasso, visto che nel finale il suo avversario ne aveva un pochino in più. Ma Pecco è un campione e, come tale, attinge al suo istinto. Ci sta, lo archiviamo come incidente di gara. Peccato per lo zero che accomuna i due.