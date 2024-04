La MotoGP si prepara a sbarcare negli Stati Uniti per il 3° Gran Premio della stagione: appuntamento ad Austin dal 12 al 14 aprile per un weekend imperdibile da seguire come sempre in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sprint Race sabato alle 22, domenica gara lunga alle 21. Ecco come arrivano piloti e team in Texas, dove nel 2023 vinse a sorpresa Alex Rins

di Paolo Beltramo

LA CLASSIFICA PRIMA DI AUSTIN