Dopo la Sprint dominata da Vinales, che ha chiuso davanti a Marc Marquez e Martin, è tempo del GP delle Americhe. Le Ducati di Bagnaia e Bastianini (8° e 6° sabato sera) proveranno a rifarsi scattando in seconda fila, al pari di Martinator. In pole Vinales, che proverà a centrare il successo anche nella gara lunga. Semaforo verde alle 21, tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Di seguito il programma completo di oggi e la griglia di partenza

GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT