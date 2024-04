Vinales talento ritrovato: ora Aprilia può pensare in grande

In un weekend di Austin perfetto, viene da suddividere equamente le virtù tra Vinales e Aprilia. Lo spagnolo ha ritrovato fiducia in sé stesso e in una moto che ha i numeri per lottare al vertice, a Noale hanno lavorato bene colmando il gap con la concorrenza. Se Maverick avrà continuità si possono davvero mettere le basi per qualcosa di grosso

Dove cominciano i meriti di Vinales e dove quelli dell'Aprilia? In un weekend perfetto viene da suddividere equamente le virtù. In realtà le qualità di uno amplificano le qualità dell'altra. Vinales ha vinto in Texas (dopo aver sfiorato il successo in Portogallo, vanificato da un inconveniente tecnico) perché ha ritrovato fiducia in sé stesso e soprattutto l'intesa con una moto che ha i numeri per lottare al vertice del mondiale. Ad Aprilia hanno lavorato bene, prendendosi qualche rischio (a cui potrebbe imputarsi qualche problema di affidabilità), colmando il gap con la concorrenza. E i suoi piloti stanno rimarcando questa crescita. Soprattutto Vinales, un talento ritrovato dopo anni di prestazioni altalenanti. L'Aprilia non ha espresso tutto il suo potenziale nel 2023 e il suo amministratore delegato, Massimo Rivola, l'ha ribadito con malcelato disappunto al termine della scorsa stagione. Evidentemente lottare al vertice comporta lavorare di fino su tanti dettagli, non solo tecnici, ma anche umani o organizzativa. Su questi aspetti ci sarà tempo e modo per capire quanto la distanza dagli avversari sia stata colmata.