"Questa è la miglior partenza di Aprilia da quando corre in MotoGP. Non dobbiamo fermarci". Max Biaggi suona la carica in vista del Gran Premio di Spagna, in programma questo fine settimana su Sky e in streaming su NOW. Intervenuto in esclusiva su Sky, il 4 volte campione del mondo 250 e attuale ambasciatore di Aprilia ha fatto il punto sull’inizio di stagione del casa italiana, soffermandosi soprattutto su Vinales: "Mi ha un po’ sorpreso. Nei test precampionato non aveva dettato legge come ha fatto in quest’inizio di stagione. Il talento, che c’è sempre stato, sembra essere tornato. Ha vinto queste 3 (2 Sprint e 1 gara n.d.r) prove su 6: è uno dei favoriti per le vittorie e noi siamo molto soddisfatti di lui e del lavoro che sta facendo. Ha trovato un equilibrio con la moto che è migliorata davvero tanta. I tecnici hanno fatto un super lavoro, ma tutti sono molto vicino. Ogni Gran Premio sarà da vivere".