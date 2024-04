La consacrazione di Bagnaia, con la 'C' maiuscola

Pecco Bagnaia negli ultimi giri di Jerez portava sulla sua Ducati tutti gli italiani e non solo... Vincere a casa di Marquez, battere nel corpo a corpo uno dei campioni di grandi di sempre è la consacrazione con la C maiuscola. Pecco di fatto non ne avrebbe avuto bisogno ma il successo di oggi gli apre le porte nel girone del terrore dove risiedono quelli che sopravvivono e poi dominano. Che spettacolo... e siamo solo all'inizio!

CAPOLAVORO BAGNAIA, DOPPIO SORPASSO ALL'ESTERNO: IL VIDEO