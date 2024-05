Bagnaia, costretto al ritiro nella Sprint, ha spiegato a Sky le sue sensazioni: "Dopo la scivolata di questa mattina siamo passati alla seconda moto per precauzione, c'era qualcosa di strano che non ha funzionato. Questa cosa ha influito su tutto, la moto si comportava in un modo diverso dal solito". Tardozzi: "Dispiaciuti di non aver dato a Pecco la moto che meritava. Problemi di ciclistica: la moto fuori dalle curve impennava". Tutto è partito dalla caduta a fine qualifiche

