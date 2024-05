Massimo dei voti per il vincitore e giudizi più che positivi per Marquez, Bastianini e l'Aprilia. Domenica alle 14 la chance di 'rivincita' nella gara lunga per Bagnaia e Bezzecchi (out in Francia): in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Le pagelle della Sprint di Le Mans a cura di Paolo Beltramo

