Pole e nuovo record della pista per Espargaró. Il pilota Aprilia partirà in 1^ fila insieme a Bagnaia e Raul Fernandez (a cui è stato restituito un giro cancellato in precedenza). In 2^ fila Binder, Acosta e Di Giannantonio. Martin (caduto a fine sessione) partirà 7°. Bastianini 11°, Vinales 12°. Eliminati in Q1 Marc Marquez (14°) e Bezzecchi (16°). La griglia è valida per la Sprint di oggi alle 15 e per la gara di domani alle 14, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

