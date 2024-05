Le dichiarazioni del leader del mondiale nella conferenza stampa del Gp d'Italia: "È la gara di casa per il mio team e per la Ducati. L'anno scorso sono arrivato secondo, spero di avvicinarmi ancora anche se Bagnaia è il favorito. Mercato? C'è stato un primo contatto con Ducati ed è andato bene, ma adesso voglio concentrarmi sulla pista"

Il Mugello è un Gran Premio tra i più seguiti nel calendario della MotoGP. Per Jorge Martin ha un doppio valore, perché, spiega: "È la gara di casa per il mio team e per la Ducati. Voglio migliorare rispetto a quanto fatto a Barcellona, weekend non semplice dove Pecco è stato superbo. Lui ha gestito la corsa molto meglio di me". Migliorare, quindi puntare alla vittoria: "L'anno scorso sono arrivato secondo, spero di avvicinarmi ancora anche se Bagnaia è il favorito". Inevitabile che il discorso dalla gara scivoli sul suo futuro. "I media si nutrono di speculazioni, bisogna accettarlo, ma il mio lavoro è guidare e stare concentrato al 100% su questa gara, poi da lunedì ci sarà tempo per parlarne".