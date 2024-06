Il team manager della squadra factory Ktm, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del doppio annuncio arrivato in mattinata con Bastianini e Vinales che dal 2025 correrranno con il team Tech3: "Con quattro piloti così possiamo iniziare a pensare a una crescita ancora più consistente. Tutti abbiamo un unico e solo obiettivo: vincere il campionato. Siamo contenti in vista della prossima stagione, ma ora dobbiamo continuare a lavorare per il Mondiale in corso"

Abbiamo detto bene che ci sono quattro punte? Quattro piloti talmente strutturati e di talento che possono vincere ogni domenica. Come la state vivendo in KTM? Tech3 non è proprio sotto il tuo diretto controllo però sostanzialmente da team manager ci puoi dare una visione generale. Vi siete rinforzati anche nell'ambito piloti visto l'ottimo lavoro che avete fatto in ambito tecnico in questi anni?



"Siamo molto contenti della progressione che stiamo facendo e di come sta procedendo il progetto. Siamo felici che piloti di altre marche siano interessati alla nostra crescita e al nostro percorso. E' abbastanza normale potenziarsi sotto il punto di vista dei piloti quando la moto raggiunge un certo livello. Chiaramente ora con quattro piloti così possiamo inizare a pensare a una crescita ancora più consistente. In previsione del 2025 siamo molto contenti ma dobbiamo ancora lavorare per il 2024. Siamo ancora a 1/3 della stagione, non ci dobbiamo deconcentrare e dobbiamo tenere il focus su questo campionato che secondo me ci riserverà ancora diverse soddisfazioni".

Ogni domenica con Francesco parliamo del grandissimo talento di Pedro Acosta e della grande capacità che ha Binder di essere incisivo. In quest'ottica, come si potranno integrare e cosa potranno dare di più Bastianini e Vinales?

"Tutti abbiamo un solo e unico obiettivo, come team, come azienda e anche i piloti stessi: vogliamo vincere il campionato. L'integrazione sarà abbastanza semplice perché andiamo tutti nella stessa direzione. Con il team Tech3 c'è una collaborazione strettissima. Hai fatto un esempio a livello calcistico che ha reso molto bene: è un'unica squadra con diversi giocatori. Il materiale a disposizione è per tutti uguale già da quest'anno, anche per Acosta e Augusto Fernandez, quindi dobbiamo solo accelerare, continuare questo processo di crescita e potenziarci con altri due piloti di livello".