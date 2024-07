Una gara destinata a lasciare il segno

Bagnaia e Ducati hanno avuto la capacità di allineare i pianeti. Ci sono riusciti grazie all'intelligenza e al talento del pilota supportato da una struttura tecnica di prim'ordine. La gara del Sachsenring è destinata a lasciare il segno per diversi motivi che paradossalmente vanno al di là dell'aver conquistato la testa del Mondiale ai danni di Martin , caduto suo malgrado a pochi metri dalla bandiera a scacchi e sotto pressione per l'arrivo del suo avversario a suon di crono.

Ci aspetta una seconda metà di 2024 entusiasmante

Martin tornerà rabbioso e veloce consapevole della sue capacità, Marc Marquez (partito 13° e arrivato 2° in un weekend tribolatissimo) fa parte a pieno titolo del "board" dei protagonisti mentre il resto della flotta (tra cui Bastianini, Morbidelli, Di Giannantonio e i piloti Aprilia) è strutturata per brillare di luce propria a seconda delle piste che incontreremo. Uno spettacolo entusiasmante da vivere col cuore il gola, sempre. Senza dimenticare il mercato che si sfoglia come una margherita. Prossimo petalo l'annuncio che riguarda Fabio Di Giannantonio che continua il proprio percorso con Ducati rimanendo in VR ma con una moto full Factory 2025 e un contratto di due anni direttamente con Borgo Panigale.