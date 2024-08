Sabato show a Silverstone, dove il cielo è coperto e la temperatura più bassa rispetto a ieri: ma per ora niente pioggia. Piloti in pista alle 11:10 per le FP2, mentre alle 11:50 ci sarà la caccia alla pole. Morbidelli e Acosta tra gli altri proveranno a conquistare gli ultimi due posti per il Q2. Alle 16 la Sprint Race. Tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Non ci sarà Rins, costretto al forfait per il troppo dolore al polso infortunato ad Assen

