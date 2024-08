Capolavoro totale di Enea Bastianini. Silverstone ha consacrato un pilota che ha lavorato duro per ritrovarsi lasciandosi alle spalle un difficile momento della carriera che ha avuto il 2023 come punto più basso. Migliorare in qualifica è uno degli step della crescita, più importante, vissuto come obiettivo possibile. Partire davanti ha consentito al pilota della Ducati di esprimere il suo valore tanto da replicare la vittoria della Sprint del sabato anche nella lunga della domenica. Per Bastianini è la sesta vittoria in top class, la prima in Gran Bretagna dove non era mai salito sul gradino più alto del podio nemmeno nelle classi minori.

vedi anche Bastianini: "Vorrei sempre essere questo Enea qui"