Il sabato show della MotoGP si apre con le FP2, ora LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con condizioni miste: dopo la pioggia della notte la pista di Aragon si sta asciugando, ma è ancora bagnata in alcuni punti. A seguire dalle 10:50 le qualifiche. Costretti a passare dal Q1 tra gli altri Enea Bastianini, Pedro Acosta, Brad Binder, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race