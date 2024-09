Jorge Martin cade in Curva 4 poco dopo la partenza e vede compromessa la Sprint di Mandalika: lo spagnolo torna in gruppo, rimonta come una furia fino al 10° posto finale ma resta fuori dalla zona punti. "Non so il motivo della caduta, dobbiamo analizzare i dati", ha detto. Qui la fotosequenza della scivolata che è costata 12 punti al pilota Pramac in ottica Mondiale. Domenica alle 9 la gara lunga, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

IL VIDEO DELLA CADUTA - HIGHLIGHTS SPRINT RACE