Via al sabato show di Mandalika: MotoGP in pista per le FP2, che saranno l'antipasto delle qualifiche in programma a partire dalle 4.50. Binder, Espargaro e Alex Marquez sono tra i piloti che proveranno a centrare l'accesso al Q2, mentre è già finito il weekend di Miguel Oliveira, che ha rimediato una frattura al polso nelle FP1 e salterà anche Motegi. Alle 9 la Sprint Race, tutto da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW