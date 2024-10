A Motegi è il giorno del GP del Giappone della MotoGP, in diretta alle 7 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, preceduto da Moto3 (ore 4) e Moto2 (ore 5.15). In pole c'è Pedro Acosta, che vorrà rifarsi dopo la caduta nella Sprint da leader della corsa. Alle sue spalle il vincitore del sabato Bagnaia e Maverick Vinales. Quarto Bastianini, costretti alla rimonta Marc Marquez (9°) e Martin (11°). In classifica piloti Jorge deve gestire 15 punti di vantaggio su Pecco

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA