Terminano i test shakedown a Sepang, con il terzo e ultimo giorno chiuso in testa dalla Yamaha factory di Quartararo. Secondo tempo per la Yamaha Pramac di Miller, poi la Honda di Aleix Espargaró. La MotoGP resterà a Sepang dove, dal 5 al 7 febbraio, ci saranno i primi test ufficiali che vedranno impegnati tutti i piloti della stagione 2025 e i diversi collaudatori che potranno proseguire il lavoro svolto in questi primi 3 giorni in Malesia

MOTOGP, LE LIVREE PER LA STAGIONE 2025: MANCA SOLO LCR HONDA