In archivio anche la seconda giornata di test ufficiali a Sepang. Primo tempo per Morbidelli, seguito da Quartararo e dalle Gresini di Alex Marquez e Aldeguer. 5° Bagnaia, 14° Marc Marquez. Assenti i tre infortunati Martin, Di Giannantonio e Fernandez. Venerdì l'ultima giornata di test ufficiali in Malesia. Alle 15:30, sul canale 200, 'Reparto Corse' con Vera Spadini e Guido Meda in studio e Sandro Donato Grosso in collegamento

TEST SEPANG, DAY-2: RIVIVI LA GIORNATA DI TEST